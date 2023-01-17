Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1864

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864

Отец: не указан

Мать: Параскева Леонтьевна

Бракосочетание
11.01.1881 ст.

Муж: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1895 ст.

Сын: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Тырново, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Крестили в Покровской церкви села Тырновская Слобода
Рождение ребёнка
28.12.1898 ст.

Сын: Арзамасцев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Тырново, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Тырново, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1941
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