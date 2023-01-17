Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1864
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1864
Отец: не указан
Мать: Параскева Леонтьевна
Бракосочетание
11.01.1881 ст.
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1895 ст.
Сын: Арзамасцев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Крестили в Покровской церкви села Тырновская Слобода
Рождение ребёнка
28.12.1898 ст.
Сын: Арзамасцев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1941