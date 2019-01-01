село Тырново, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Тырново

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3323Тырновская слобода, с. каз. и вл.при р. Оке.584327610701145Церковь православная 1. Базары.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Тырновская слобода16Вас. Як. Оболонский742219
С. Тырновская слобода33Мар. Ник. Карцова99230
С. Тырновская слобода60Вар. Степ. Макашева112423

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Инякинская волость
1273. Тырновская Слобода, село бывшее владельческое и государственное, при реке Оке, дворов 444, жителей 2550, школа, лавка, 2 постоялых двора, базар

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Инякинская волость
Тырновская слобода село8785при р. Оке44017251678340395556ИнякиноЦер. кам., зем. шк. дер., баз. ежен., каз. вин. лав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
1429Тырновосело54°28'с.ш.41°02'в.д.N-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Тырновское сельское поселение
61658484101с Тырновосело

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