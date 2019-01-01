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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3323Тырновская слобода, с. каз. и вл.при р. Оке.584327610701145Церковь православная 1. Базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Тырновская слобода16Вас. Як. Оболонский742—219
С. Тырновская слобода33Мар. Ник. Карцова99230
С. Тырновская слобода60Вар. Степ. Макашева112423
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1273. Тырновская Слобода, село бывшее владельческое и государственное, при реке Оке, дворов 444, жителей 2550, школа, лавка, 2 постоялых двора, базар
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Тырновская слобода село8785при р. Оке44017251678340395556ИнякиноЦер. кам., зем. шк. дер., баз. ежен., каз. вин. лав.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1429Тырновосело54°28'с.ш.41°02'в.д.N-37-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658484101с Тырновосело