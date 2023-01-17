Арзамасцев Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1895 ст.
Дата смерти01.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1895 ст.
Крестили в Покровской церкви села Тырновская Слобода
Образование
С 1905 по 1908
Уровень образования: Начальная школа
Работа или профессия
С ?.05.1908 по ?.03.1910
Ученик | Место работы: Подрядчик Ивелев (Ивлев) | Должность: Ученик
Работа или профессия
С ?.03.1910 по ?.06.1913
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Ученик | Место работы: Торговец Лапин | Должность: Ученик
Работа или профессия
С ?.06.1913 по ?.05.1915
Приказчик | Место работы: Торговец Константинов | Должность: Приказчик
Бракосочетание
05.10.1914 ст.
Военная служба
С ?.05.1915 по ?.09.1917
Род войск: 310 Шатский пехотный полк | Воинское звание: младший унтер-офицер
Рождение ребёнка
13.07.1915 ст.
Сын: Арзамасцев Илья Васильевич
Мать ребёнка: Арзамасцева Анисья Васильевна
Работа или профессия
С ?.10.1917 по ?.05.1919
Шилово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Столяр-упаковщик | Место работы: Отделение Рязанского губернского союза потребительских обществ | Должность: Столяр-упаковщик
Развод
20.11.1918
Военная служба
С ?.06.1919 по ?.02.1922
Род войск: 157 отдельный стрелковый полк ВНОС | Воинское звание: Заведующий полковой библиотекой
Бракосочетание
11.12.1920
Образование
С 1921 по 1922
Калуга, город Калуга, Калужская область
Образовательное учреждение: Кулужская вечерняя школа 2 ступени | Уровень образования: Средняя школа
Работа или профессия
С 1922 по 1927
Служащий (дворник, столяр) | Место работы: Смоленский губернский коммунальный отдел | Должность: Служащий (дворник, столяр)
Рождение ребёнка
06.08.1923
Дочь: Карпенко Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Арзамасцева Пелагея Фоминична
Работа или профессия
С 1927 по 1930
Столяр | Место работы: Завод №35 | Должность: Столяр
Работа или профессия
С 1930 по 1933
Председатель и культработник завкома | Место работы: Завод №35 | Должность: Председатель и культработник завкома
Рождение ребёнка
12.03.1931
Дочь: Арзамасцева Мая Васильевна
Мать ребёнка: Арзамасцева Пелагея Фоминична
Работа или профессия
1934
Заведующий культсектором | Место работы: Смоленский городской профсовет | Должность: Заведующий культсектором
Работа или профессия
С 1934 по 1937
Заместитель директора по кадрам | Место работы: Смолстрой | Должность: Заместитель директора по кадрам
Работа или профессия
С 1937 по 1938
Заведующий кадрами | Место работы: Гордорстрой | Должность: Заведующий кадрами
Образование
1937
Образовательное учреждение: Одногодичная партийная школа | Уровень образования: Партийфное образование
Работа или профессия
С 1938 по 1939
Инспектор по технике безопастности | Место работы: Комунгражданстрой | Должность: Инспектор по технике безопастности
Работа или профессия
С 1939 по ?.06.1941
Комиссар отдела ПВХО, начальник кадров | Место работы: Смоленский областной совет Осоавиахима | Должность: Комиссар отдела ПВХО, начальник кадров
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.01.1942
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Род войск: Горнизонный ветлазарет №262 | Воинское звание: Политрук
Военная служба
С ?.01.1942 по ?.09.1942
Воинское звание: Старший политрук, начальник клуба эвако-госпиталя 175 | Согласно распоряжению НКО СССР переведен в в ольнонаемный состав в сентябре 1942 года
Работа или профессия
С 1943 по 1945
Пропагандист, начальник клуба госпиталя | Место работы: Эвакогоспитали 2914, 2848, 5835 | Должность: Пропагандист, начальник клуба госпиталя
Работа или профессия
С ?.11.1945 по ?.01.1949
Председатель | Место работы: Смоленский областной совет Осоавиахима | Должность: Председатель
Работа или профессия
С ?.01.1949 по ?.09.1951
Председатель | Место работы: Смоленский областной комитет Досарм | Должность: Председатель
Работа или профессия
С ?.09.1951 по ?.10.1953
Председатель | Место работы: Смоленский областной оргкомитет ДОСААФ | Должность: Председатель
Работа или профессия
С ?.10.1953 по ?.12.1953
Заместитель председателя | Место работы: Смоленский областной оргкомитет ДОСААФ | Должность: Заместитель председателя
Работа или профессия
С ?.12.1953 по ?.04.1957
Заместитель председателя | Место работы: Смоленский областной комитет ДОСААФ | Должность: Заместитель председателя
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий, партийный работник
Смерть
01.12.1988
Причина смерти: Рак толстой кишки