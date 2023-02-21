Арзамасцева (Аржевитина) Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1914 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1915 ст.
Сын: Арзамасцев Илья Васильевич
Отец ребёнка: Арзамасцев Василий Дмитриевич
Развод
20.11.1918
Работа или профессия
Неизвестно
Дочь государственного крестьянина
Смерть
Неизвестно