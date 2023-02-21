Арзамасцева (Аржевитина) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрзамасцева (Аржевитина) Анисья Васильевна

Арзамасцева (Аржевитина) Анисья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1914 ст.

Муж: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.07.1915 ст.

Сын: Арзамасцев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Развод
20.11.1918

Муж: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Дочь государственного крестьянина
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close