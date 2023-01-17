Арзамасцев Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1915 ст.
Дата смерти15.12.1982
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1915 ст.
Образование
Между 1922 и 1927
Уровень образования: Среднее неполное образование
Образование
С ?.09.1928 по ?.10.1930
Образовательное учреждение: Школа фабрично-заводского ученичества при заводе №35 | Специальность: Слесарь инструментальщик | Уровень образования: Среднее-специальное
Военная служба
С ?.10.1930 по ?.10.1933
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Род войск: Ж/д эксплуатационный полк 6 авиабригады, воинская часть №3045 | Воинское звание: красноармеец, старшина музвзвода
Работа или профессия
С ?.10.1933 по ?.08.1937
Слесарь инструментальщик | Место работы: Завод №35 | Должность: Слесарь инструментальщик
Работа или профессия
С ?.08.1937 по ?.06.1941
Мастер моторного цеха | Место работы: 281 авиамастерские | Должность: Мастер моторного цеха | 281 авиамастерские в составе Западного особого военного округа
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.12.1941
Род войск: ВВС | Воинское звание: Исполняющий обязанности старшего авиатехника 281 авиационных стационарных мастерских Западного фронта | Западный фронт
Бракосочетание
До ?.07.1941
Военная служба
С ?.12.1941 по ?.04.1942
Род войск: ВВС | Воинское звание: Старший авиатехник 281 авиационных стационарных мастерских Западного фронта | Западный фронт
Военная служба
С ?.04.1942 по ?.12.1942
Род войск: ВВС | Воинское звание: Помощник начальника моторного цеха в 11-х подвижных железнодорожных авиационных ремонтных мастерских (11 ПАРМ ж.д) в звании техник-интенданта 2 ранга | 1-я воздушная... Показать все
Военная служба
С ?.12.1942 по ?.09.1946
Иваново, Ивановский район, Брестская область
Род войск: ВВС | Воинское звание: Начальник моторного цеха 55-х стационарных авиационных ремонтных мастерских (55 САМ) в звании старший техник-лейтенант | Московский военный округ
Работа или профессия
С ?.10.1946 по ?.06.1947
Помошник директора | Место работы: Ремесленное училище №14 | Должность: Помошник директора
Работа или профессия
С ?.06.1947 по ?.07.1950
Главный механик | Место работы: Гроднецкий мясокомбинат | Должность: Главный механик
Работа или профессия
С ?.07.1950 по ?.03.1954
Барановичи, Брестская область
Главный механик | Место работы: Мясокомбинат | Должность: Главный механик
Работа или профессия
С ?.03.1963 по ?.07.1966
Инженер-механик | Место работы: База "Белмясорыбторг" | Должность: Инженер-механик
Работа или профессия
С ?.07.1966 по ?.10.1979
Механик по ремонту холодильного и механического оборудования | Место работы: Военный завод №366 | Должность: Механик по ремонту холодильного и механического оборудования
Развод
Неизвестно
Жена: Анна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Главный механик мясокомбината в г. Гродно
Смерть
15.12.1982
Причина смерти: вероятней всего - сахарный диабет