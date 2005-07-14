Арзамасцева (Арзамасцева) Мая Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцева (Арзамасцева) Мая Васильевна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

12.03.1931

Дата смерти

14.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1931

Отец: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Мать: Арзамасцева (Даниленкова) Пелагея Фоминична

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степаненков Валентин Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-педиатор
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1953

Дочь: Елгина (Степаненкова) Ирина Валентиновна

Отец ребёнка: Степаненков Валентин Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1961

Сын: Степаненков Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Степаненков Валентин Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
14.07.2005
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Рак 12-перстной кишки

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