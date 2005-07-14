Арзамасцева (Арзамасцева) Мая Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1931
Дата смерти14.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-педиатор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1953
Дочь: Елгина (Степаненкова) Ирина Валентиновна
Отец ребёнка: Степаненков Валентин Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1961
Сын: Степаненков Игорь Валентинович
Отец ребёнка: Степаненков Валентин Иванович
Смерть
14.07.2005
Причина смерти: Рак 12-перстной кишки