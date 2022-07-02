Арзамасцева (Даниленкова) Пелагея Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцева (Даниленкова) Пелагея Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1902

Дата смерти

29.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1902

Отец: Даниленков Фома

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
11.12.1920

Муж: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1923

Дочь: Карпенко (Арзамасцева) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1931

Дочь: Арзамасцева (Арзамасцева) Мая Васильевна

Отец ребёнка: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
29.06.1963
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: красное размягчение головного мозга

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