Арзамасцева (Даниленкова) Пелагея Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1902
Дата смерти29.06.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1902
Отец: Даниленков Фома
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.12.1920
Рождение ребёнка
06.08.1923
Дочь: Карпенко (Арзамасцева) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Арзамасцев Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.03.1931
Дочь: Арзамасцева (Арзамасцева) Мая Васильевна
Отец ребёнка: Арзамасцев Василий Дмитриевич
Смерть
29.06.1963
Причина смерти: красное размягчение головного мозга