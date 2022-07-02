Даниленков Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1902
Дочь: Арзамасцева (Даниленкова) Пелагея Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кузнецова (Даниленкова) Агриппина Фоминична
Мать ребёнка: Даниленкова Устинья Аверьяновна
Смерть
Неизвестно