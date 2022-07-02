Даниленков Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниленков Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниленкова Устинья Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниленков Георгий Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1902

Дочь: Арзамасцева (Даниленкова) Пелагея Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кузнецова (Даниленкова) Агриппина Фоминична

Мать ребёнка: Даниленкова Устинья Аверьяновна

Смерть
Неизвестно

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