Карпенко (Арзамасцева) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Арзамасцева) Людмила Васильевна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

06.08.1923

Дата смерти

19.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1923

Отец: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Мать: Арзамасцева (Даниленкова) Пелагея Фоминична

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
09.03.1949

Муж: Карпенко Прокофий Павлович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Карпенко Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Карпенко Прокофий Павлович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпенко Прокофий Павлович

Безречная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
19.09.1995
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Атероскрероз сосудов головного мозга, острое нарушение мозгового кровоснабжения

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