Карпенко (Арзамасцева) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1923
Дата смерти19.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1923
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.03.1949
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Карпенко Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Карпенко Прокофий Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпенко Прокофий Павлович
Безречная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
19.09.1995
Причина смерти: Атероскрероз сосудов головного мозга, острое нарушение мозгового кровоснабжения