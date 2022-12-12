Карпенко Прокофий Павлович
Место рождения
Дата рождения15.02.1918
Дата смерти11.04.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918
Образование
С ?.09.1925 по ?.06.1933
Образовательное учреждение: Средняя школа | Уровень образования: Неполная средняя школа | 7 классов
Образование
С ?.09.1934 по ?.06.1937
Лубны, Полтавська область
Образовательное учреждение: Лубенский фельдшеско-акушерский техникум | Специальность: Фельдшер | Уровень образования: Среднее-специальное
Военная служба
С 20.07.1937 по 20.08.1941
Род войск: Учебный батальон 4 железнодорожной бригады | Воинское звание: Военфельдшер, страший военфельдшер | С 22.06.1941 по 10.08.1941 - 4 ждбр в составе Юго-Западного фронта | | Звание: | с 31.07.... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1939
Сын: Карпенко Геннадий Прокофьевич
Мать ребёнка: Антонина Гавриловна
Военная служба
С 20.08.1941 по 10.04.1946
Род войск: 75 отдельный мостовой железнодорожный батальон 4 железнодорожной бригады | Воинское звание: старший военфельдшер, старший лейтенант медицинской службы | 4ждбв в составе фронтов ВОв: | 20.08... Показать все
Военная служба
С 10.04.1946 по 27.11.1946
станция Янов, Украина
Род войск: 32 отдельный мостовой полк | Воинское звание: за штатом
Военная служба
С 21.11.1946 по 22.03.1947
Чернигов, Чернігівська область
Род войск: 32 отдельный мостовой полк 2 корпуса железнодорожных войск | Воинское звание: старший лейтенант медицинской службы
Военная служба
С 22.03.1947 по 04.10.1947
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Род войск: 27 отдельный мостовой железнодорожный батальон 26 железнодорожной ордена Александра Невского Кенингсберской бригады Московского военного округа | Воинское звание: Старший лейтенатнт медицин... Показать все
Военная служба
С 04.10.1947 по ?.04.1949
Род войск: 27 отдельный мостовой железнодорожный батальон 26 железнодорожной ордена Александра Невского Кенингсберской бригады Московского военного округа | Воинское звание: старший лейтенатнт медицин... Показать все
Бракосочетание
09.03.1949
Военная служба
С 16.05.1949 по 08.07.1950
Львов, Львівська область
Род войск: Отдел Охраны МГБ 1 гвардейской ж/д бригады | Воинское звание: Оперуполномоченный (старший лейтенатнт)
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Карпенко Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Карпенко Людмила Васильевна
Военная служба
С 08.07.1950 по 20.05.1952
Род войск: Отдел контрразведки МГБ 16 железнодорожной бригады Приморского военного округа | Воинское звание: Оперуполномоченный (капитан)
Военная служба
С 20.05.1952 по 18.08.1952
Род войск: Отдел контрразведки МГБ 39 железнодорожной бригады Забайкальского военного округа | Воинское звание: Оперуполномоченный (капитан) | Уволен из органов контрразведки МГБ по сокращению штатов ... Показать все
Военная служба
С 19.09.1952 по 24.02.1953
Чита, город Чита, Забайкальский край
Род войск: Военно-медицинское управление Забайкальского военного округа | Воинское звание: Капитан | Должность: | офицер 4-го отдела кадров
Военная служба
С 24.02.1953 по 18.06.1953
Род войск: Военно-медицинское управление Забайкальского военного округа | Воинское звание: Капитан | Должность: | Офицер 3-го отдела кадров
Военная служба
С 18.06.1953 по 14.02.1956
Род войск: 787 военный госпиталь 6 гвардейской механизированной армии | Воинское звание: Капитан | Должность: | Офицер по мобилизационной работе | | 14.01.1956 - уволен из кадров Советской армии в за... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпенко Людмила Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан медицинской службы, фельдшер скорой помощи
Смерть
11.04.1993
Причина смерти: Церебросклероз Дисциркуляторная энцефалопатия