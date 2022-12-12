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Карпенко Прокофий Павлович

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Место рождения

Михновцы, Полтавська область

Дата рождения

15.02.1918

Дата смерти

11.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1918

Отец: Карпенко Павел Петрович

Мать: Карпенко Евфросинья Ивановна

Михновцы, Полтавська область
Образование
С ?.09.1925 по ?.06.1933
Михновцы, Полтавська область
Образовательное учреждение: Средняя школа | Уровень образования: Неполная средняя школа | 7 классов
Образование
С ?.09.1934 по ?.06.1937
Лубны, Полтавська область
Образовательное учреждение: Лубенский фельдшеско-акушерский техникум | Специальность: Фельдшер | Уровень образования: Среднее-специальное
Военная служба
С 20.07.1937 по 20.08.1941
Род войск: Учебный батальон 4 железнодорожной бригады | Воинское звание: Военфельдшер, страший военфельдшер | С 22.06.1941 по 10.08.1941 - 4 ждбр в составе Юго-Западного фронта | | Звание: | с 31.07.... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1939

Сын: Карпенко Геннадий Прокофьевич

Мать ребёнка: Антонина Гавриловна

Военная служба
С 20.08.1941 по 10.04.1946
Род войск: 75 отдельный мостовой железнодорожный батальон 4 железнодорожной бригады | Воинское звание: старший военфельдшер, старший лейтенант медицинской службы | 4ждбв в составе фронтов ВОв: | 20.08... Показать все
Военная служба
С 10.04.1946 по 27.11.1946
станция Янов, Украина
Род войск: 32 отдельный мостовой полк | Воинское звание: за штатом
Военная служба
С 21.11.1946 по 22.03.1947
Чернигов, Чернігівська область
Род войск: 32 отдельный мостовой полк 2 корпуса железнодорожных войск | Воинское звание: старший лейтенант медицинской службы
Военная служба
С 22.03.1947 по 04.10.1947
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Род войск: 27 отдельный мостовой железнодорожный батальон 26 железнодорожной ордена Александра Невского Кенингсберской бригады Московского военного округа | Воинское звание: Старший лейтенатнт медицин... Показать все
Военная служба
С 04.10.1947 по ?.04.1949
Род войск: 27 отдельный мостовой железнодорожный батальон 26 железнодорожной ордена Александра Невского Кенингсберской бригады Московского военного округа | Воинское звание: старший лейтенатнт медицин... Показать все
Бракосочетание
09.03.1949

Жена: Карпенко Людмила Васильевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Военная служба
С 16.05.1949 по 08.07.1950
Львов, Львівська область
Род войск: Отдел Охраны МГБ 1 гвардейской ж/д бригады | Воинское звание: Оперуполномоченный (старший лейтенатнт)
Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Карпенко Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Карпенко Людмила Васильевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Военная служба
С 08.07.1950 по 20.05.1952
Род войск: Отдел контрразведки МГБ 16 железнодорожной бригады Приморского военного округа | Воинское звание: Оперуполномоченный (капитан)
Военная служба
С 20.05.1952 по 18.08.1952
Род войск: Отдел контрразведки МГБ 39 железнодорожной бригады Забайкальского военного округа | Воинское звание: Оперуполномоченный (капитан) | Уволен из органов контрразведки МГБ по сокращению штатов ... Показать все
Военная служба
С 19.09.1952 по 24.02.1953
Чита, город Чита, Забайкальский край
Род войск: Военно-медицинское управление Забайкальского военного округа | Воинское звание: Капитан | Должность: | офицер 4-го отдела кадров
Военная служба
С 24.02.1953 по 18.06.1953
Род войск: Военно-медицинское управление Забайкальского военного округа | Воинское звание: Капитан | Должность: | Офицер 3-го отдела кадров
Военная служба
С 18.06.1953 по 14.02.1956
Безречная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Род войск: 787 военный госпиталь 6 гвардейской механизированной армии | Воинское звание: Капитан | Должность: | Офицер по мобилизационной работе | | 14.01.1956 - уволен из кадров Советской армии в за... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1955

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Мать ребёнка: Карпенко Людмила Васильевна

Безречная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан медицинской службы, фельдшер скорой помощи
Смерть
11.04.1993
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Церебросклероз Дисциркуляторная энцефалопатия
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