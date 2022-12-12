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Карпенко Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Диденко Мария Павловна

Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна

Михновцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Марченко Матрена Павловна

Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна

Михновцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Криваручко Федосия Павловна

Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна

Михновцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна

Михновцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Карпенко Прокофий Павлович

Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна

Михновцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпенко Евфросинья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Михновцы, Полтавська область
Смерть
1932
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