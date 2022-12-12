Карпенко Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Диденко Мария Павловна
Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Марченко Матрена Павловна
Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Криваручко Федосия Павловна
Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Карпенко Прокофий Павлович
Мать ребёнка: Карпенко Евфросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1932