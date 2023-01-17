Карпенко Евфросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Диденко Мария Павловна
Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Марченко Матрена Павловна
Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Криваручко Федосия Павловна
Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1918
Сын: Карпенко Прокофий Павлович
Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1924