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Карпенко Евфросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Диденко Мария Павловна

Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович

Михновцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Марченко Матрена Павловна

Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович

Михновцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Криваручко Федосия Павловна

Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович

Михновцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович

Михновцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.02.1918

Сын: Карпенко Прокофий Павлович

Отец ребёнка: Карпенко Павел Петрович

Михновцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Павел Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Михновцы, Полтавська область
Смерть
1924
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