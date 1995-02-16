Степаненков Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1929
Дата смерти16.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1953
Дочь: Елгина Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Арзамасцева Мая Васильевна
Рождение ребёнка
05.04.1961
Сын: Степаненков Игорь Валентинович
Мать ребёнка: Арзамасцева Мая Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1995