Степаненков Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненков Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1929

Дата смерти

16.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1953

Дочь: Елгина Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Арзамасцева Мая Васильевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1961

Сын: Степаненков Игорь Валентинович

Мать ребёнка: Арзамасцева Мая Васильевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзамасцева Мая Васильевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
16.02.1995
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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