Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.09.1859 ст.

Дата смерти

16.06.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1859 ст.

Отец: Арзамасцев Дмитрий Иванович

Мать: Арзамасцева Феодосья Алексеевна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арзамасцева) Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арзамасцева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арзамасцева) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Место жительства
Неизвестно
Тырново, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.01.1881 ст.

Жена: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1895 ст.

Сын: Арзамасцев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна

Тырново, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Крестили в Покровской церкви села Тырновская Слобода
Рождение ребёнка
28.12.1898 ст.

Сын: Арзамасцев Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна

Тырново, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
16.06.1939
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Гипотрофия простаты, цистит

Мы используем куки для улучшения работы сайта.