Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1859 ст.
Дата смерти16.06.1939
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1859 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арзамасцева) Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арзамасцева) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арзамасцева) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1895 ст.
Сын: Арзамасцев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна
Крестили в Покровской церкви села Тырновская Слобода
Рождение ребёнка
28.12.1898 ст.
Сын: Арзамасцев Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Арзамасцева (Соловьева) Анастасия Ивановна
Смерть
16.06.1939
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: Гипотрофия простаты, цистит