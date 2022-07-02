Арзамасцев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1859 ст.
Сын: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Арзамасцева Феодосья Алексеевна
Смерть
Неизвестно