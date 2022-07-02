Арзамасцев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арзамасцева Феодосья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.09.1859 ст.

Сын: Арзамасцев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Арзамасцева Феодосья Алексеевна

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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