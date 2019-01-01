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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3316Шилово, с. вл.при р. Оке.352052288316Церковь православная 1. Ярмарка 1. Хлебная пристань.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1269. Шилово, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 53, жителей 403, церковь православная, 3 лавки, 2 постоялых двора, кирпичный завод, солодовня, ярмарка 24-го Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Шилово село8737при р. Оке8137841078898388ЖелудевоЦер. кам., зем. шк., баз. ежен., ярм. 24 июня и 29 авг., почтов. станц., каз. вин. лав., прист., кварт. зем. нач. и уряд., пар. мел., сенопр. завод, пр. пункт
Качкова куп. пароходная прист.8751при р. Оке—1—1—389½Желудево
Моск.-Каз. ж. д. станция Шилово8753—9110—388Желудево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1556Шиловораб.посёлок54°19'с.ш.40°54'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658151051рп Шиловорабочий поселок