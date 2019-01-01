рабочий посёлок Шилово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Шилово

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3316Шилово, с. вл.при р. Оке.352052288316Церковь православная 1. Ярмарка 1. Хлебная пристань.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Желудевская волость
1269. Шилово, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 53, жителей 403, церковь православная, 3 лавки, 2 постоялых двора, кирпичный завод, солодовня, ярмарка 24-го Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Желудевская волость
Шилово село8737при р. Оке8137841078898388ЖелудевоЦер. кам., зем. шк., баз. ежен., ярм. 24 июня и 29 авг., почтов. станц., каз. вин. лав., прист., кварт. зем. нач. и уряд., пар. мел., сенопр. завод, пр. пункт
Качкова куп. пароходная прист.8751при р. Оке1138Желудево
Моск.-Каз. ж. д. станция Шилово87539110388Желудево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
1556Шиловораб.посёлок54°19'с.ш.40°54'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Шиловское городское поселение
61658151051рп Шиловорабочий поселок

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