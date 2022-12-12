город Калязин, город Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Калязин

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Города
6КАЛЯЗИН. Уездный.При рр. Волге и Жабне.689168119041543659Церквей православных 7. Монастырь мужск. 1. Уездное училище. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 4. Пристаней: хлебная 1, пароходных 2. Заводов 33.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
10262Калязингород57°14'37°53'O-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Городское поселение город Калязин
28622101001г Калязингород
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