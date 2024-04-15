город Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Спасск-Рязанский

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Города
12СПАССК. Уездный.При оз. Спасском.9004863022302340Церквей православных 4. Приходское училище. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 2.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
1580Спасск-Рязанскийгород54°24'с.ш.40°23'в.д.N-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Спасск-Рязанское городское поселение
61646101001г Спасск-Рязанскийгород

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