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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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По поводу задержания Богородским у. исправником крест. Рязанской губ. Спасского уезда Рясской волости, села Успенского Григория Васильева Тимонина с прокламациями озаглав Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3290Успенское (Масалово), с. вл.при рч. Непложе.18590242307Церковь православная 1. Базары.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Успенское37Елиз. Ив. Шешукова236—79
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1313. Успенское (Масалово), село бывшее владельческое, при речке Непложе, дворов 127, жителей 903, церковь православная, школа, больница, 12 лавок, базар
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Успенское, Заречная сторона с. Успенское пос.9016при речке Неплоше28768816469175Аграмаково
Успенское Мосолово тож село9047при речке Непложе190620626124665176АграмаковоЦер. кам., зем. шк., ярм. 15 окт., баз. ежен., рогож-кул. произв., больн., почт. ст., пивн. лавка
Спасск. земства больн. и дом врача9051в с. Успенскомъ—1071769176Аграмаково
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
775Мосоловосело54°17'с.ш.40°32'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658448101с Мосоловосело