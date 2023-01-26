село Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Мосолово

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По поводу задержания Богородским у. исправником крест. Рязанской губ. Спасского уезда Рясской волости, села Успенского Григория Васильева Тимонина с прокламациями озаглав Показать все
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3290Успенское (Масалово), с. вл.при рч. Непложе.18590242307Церковь православная 1. Базары.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
С. Успенское37Елиз. Ив. Шешукова23679

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясская волость
1313. Успенское (Масалово), село бывшее владельческое, при речке Непложе, дворов 127, жителей 903, церковь православная, школа, больница, 12 лавок, базар

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясская волость
Успенское, Заречная сторона с. Успенское пос.9016при речке Неплоше28768816469175Аграмаково
Успенское Мосолово тож село9047при речке Непложе190620626124665176АграмаковоЦер. кам., зем. шк., ярм. 15 окт., баз. ежен., рогож-кул. произв., больн., почт. ст., пивн. лавка
Спасск. земства больн. и дом врача9051в с. Успенскомъ1071769176Аграмаково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
775Мосоловосело54°17'с.ш.40°32'в.д.N-37-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Мосоловское сельское поселение
61658448101с Мосоловосело

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