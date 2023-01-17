Арзамасцева (Гришина) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамасцева (Гришина) Лидия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лира Григорьевна

Отец ребёнка: Арзамасцев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.05.1926

Сын: Арзамасцев Роберт Григорьевич

Отец ребёнка: Арзамасцев Григорий Дмитриевич

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасцев Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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