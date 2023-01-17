Арзамасцева (Гришина) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лира Григорьевна
Отец ребёнка: Арзамасцев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.05.1926
Сын: Арзамасцев Роберт Григорьевич
Отец ребёнка: Арзамасцев Григорий Дмитриевич
Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно