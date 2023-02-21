Якубцова (не известно) Кристина Максимовна
Место рожденияМогилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
25.05.1895 ст.
Дочь: Якубцова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубцова Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заровская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понкратова Авгиния Ивановна
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсукова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1900 ст.