Якубцова (не известно) Кристина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубцова (не известно) Кристина Максимовна

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Место рождения

Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не Известно Максим известно

Мать: Не Известно не известно

Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
29.09.1890 ст.

Сын: Якубцов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Бракосочетание
До 1890

Муж: Якубцов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
25.05.1895 ст.

Дочь: Якубцова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заровская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубцов Семен Иванович

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понкратова Авгиния Ивановна

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубцов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсукова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубцов Авдей Иванович

Отец ребёнка: Якубцов Иван Иосифович

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Смерть
После 1900 ст.
Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
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