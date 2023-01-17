Заровская (Якубцова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровская (Якубцова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубцов Иван Иосифович

Мать: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1925

Сын: Заровский Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Заровский Андрей Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровский Андрей Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заровский Андрей Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заровская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Заровский Андрей Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дадеркина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Заровский Андрей Игнатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заровский Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Заровский Андрей Игнатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровский Андрей Игнатович

Место жительства
Неизвестно
д. Понкратово, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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