Якубцов Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якубцов Иосиф известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
25.05.1895 ст.
Дочь: Якубцова Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубцова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заровская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понкратова Авгиния Ивановна
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсукова Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1910
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Качино, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР