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Якубцов Иван Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубцов Иосиф известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1890 ст.

Сын: Якубцов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Бракосочетание
До 1890

Жена: Якубцова Кристина Максимовна

Рождение ребёнка
25.05.1895 ст.

Дочь: Якубцова Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заровская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубцов Семен Иванович

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понкратова Авгиния Ивановна

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубцов Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсукова Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубцов Авдей Иванович

Мать ребёнка: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Смерть
После 1910
Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Качино, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
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