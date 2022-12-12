Якубцов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения29.09.1890 ст.
Дата смерти1940
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1890 ст.
Рождение ребёнка
15.05.1923
Дочь: Кривонос Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Якубцова Александра Прокоповна
Бракосочетание
До 1923
Рождение ребёнка
16.02.1924
Дочь: Шипуля Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: Якубцова Александра Прокоповна
Рождение ребёнка
01.03.1928
Сын: Якубцов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Якубцова Александра Прокоповна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Якубцова Александра Прокоповна
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Смерть
1940
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Качино, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР