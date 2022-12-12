Якубцов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкубцов Сергей Иванович

Якубцов Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

29.09.1890 ст.

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1890 ст.

Отец: Якубцов Иван Иосифович

Мать: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1923

Дочь: Кривонос Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Якубцова Александра Прокоповна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Бракосочетание
До 1923

Жена: Якубцова Александра Прокоповна

Рождение ребёнка
16.02.1924

Дочь: Шипуля Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Якубцова Александра Прокоповна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1928

Сын: Якубцов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Якубцова Александра Прокоповна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Якубцов Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Якубцова Александра Прокоповна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
председатель колхоза
Смерть
1940
Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Качино, Соржицкий сельсовет, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close