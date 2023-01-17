Гончарова (Якубцова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Якубцова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубцов Иван Иосифович

Мать: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий известно

д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий известно

д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий известно

д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Дмитрий известно

Место жительства
Неизвестно
д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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