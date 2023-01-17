Гончарова (Якубцова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий известно
д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий известно
д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий известно
д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Гончаров Дмитрий известно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Пушкари, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно