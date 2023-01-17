Понкратова (Якубцова) Авгиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понкратова (Якубцова) Авгиния Ивановна

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Место рождения

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубцов Иван Иосифович

Мать: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понкратова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понкратова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понкратов Апанас Алексеевич

Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понкратов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понкратова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понкратов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Понкратов Макар Алексеевич

Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понкратов Алексей известно

Смерть
Неизвестно
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