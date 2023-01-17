Понкратова (Якубцова) Авгиния Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понкратова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понкратова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понкратов Апанас Алексеевич
Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понкратов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понкратова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понкратов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Понкратов Макар Алексеевич
Отец ребёнка: Понкратов Алексей известно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно