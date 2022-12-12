Барсукова (Якубцова) Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова (Якубцова) Анисья Ивановна

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Место рождения

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубцов Иван Иосифович

Мать: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Барсуков Кузьма Данилович

Отец ребёнка: Барсуков Данила известно

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсукова Нина Данииловна

Отец ребёнка: Барсуков Данила известно

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Василий Данилович

Отец ребёнка: Барсуков Данила известно

д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсуков Данила известно

Место жительства
Неизвестно
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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