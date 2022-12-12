Барсукова (Якубцова) Анисья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903 ст.
Сын: Барсуков Кузьма Данилович
Отец ребёнка: Барсуков Данила известно
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсукова Нина Данииловна
Отец ребёнка: Барсуков Данила известно
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Василий Данилович
Отец ребёнка: Барсуков Данила известно
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Мокряны, Островенская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно