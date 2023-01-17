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Якубцов Семен Иванович

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Место рождения

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубцов Иван Иосифович

Мать: Якубцова Кристина Максимовна

Качино, Островенская волость, Сеннинский уезд
Военная служба
?.07.1919
Род войск: 138 гсд 47 А КрымФ,Упр. кадров ГУТ КА | Воинское звание: капитан инт. сл.
Военная служба
11.06.1942
Род войск: ИнтУ СКФ,УТ ЧГВ | Воинское звание: капитан инт. сл. | Медаль «За оборону Ленинграда» | Медаль «За оборону Кавказа» | Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубцов Лев Семенович

Мать ребёнка: Якубцова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Семеновна

Мать ребёнка: Якубцова Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Люся Семеновна

Мать ребёнка: Якубцова Александра Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубцова Александра Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
г. Ленинград, Ленинградская область, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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