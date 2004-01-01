Заровский Андрей Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1925
Сын: Заровский Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заровская Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дадеркина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заровский Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Понкратово, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно