Заровский Андрей Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровский Андрей Игнатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1925

Сын: Заровский Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заровская Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дадеркина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заровский Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Заровская Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заровская Екатерина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д. Понкратово, Бешенковический район, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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