не известно (не известно) не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдине известно (не известно) не известно

не известно (не известно) не известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1840 ст.

Дата смерти

До 1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1840 г.р.

Дети

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Кристина Максимовна

Отец ребёнка: Не Известно Максим известно

Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Не Известно Максим известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
До 1900 ст.
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