не известно Максим известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубцова Кристина Максимовна
Мать ребёнка: Не Известно не известно
Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Не Известно не известно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно