Кривоножкова (Погодина) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножкова (Погодина) Анна Гавриловна

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Место рождения

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

Дата рождения

17.11.1890

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890

Отец: Погодин Гавриил Семенович

Мать: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Кривоножков Николай Иванович

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Кривоножков Константин Иванович

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1913

Дочь: Светоносова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1917

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1919

Сын: Кривоножков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоножков Иван Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1921
Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
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