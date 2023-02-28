Кривоножкова (Погодина) Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения17.11.1890
Дата смерти1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1890
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Кривоножков Николай Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1912
Сын: Кривоножков Константин Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1913
Дочь: Светоносова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.01.1917
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
25.07.1919
Сын: Кривоножков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков Иван Михайлович
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921
Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область