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Кривоножков Иван Михайлович

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Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.02.1879

Дата смерти

03.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1879

Отец: Кривоножков Михаил Иванович

Мать: Кривоножкова Евдокия Егоровна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1911

Сын: Кривоножков Николай Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1912

Сын: Кривоножков Константин Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1913

Дочь: Светоносова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Военная служба
Между 1914 и 1916
Рождение ребёнка
15.01.1917

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1919

Сын: Кривоножков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.02.1923

Дочь: Галина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Дмитриевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова Евдокия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
мельник,продавец-в похозяйственных книгах за 1930,1937г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ст. дворник, плотник, кузнец, ювелир, крестьянин,мельник,продавец д.Бор Суходольского с\сЛенского р-на Архангельской обл.(1930-1937) ,колхозник д.Бор колхоз им.Калинина(1946-1960)
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
03.01.1961
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: туберкулез легких,старческие изменения
Похороны
Неизвестно
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
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