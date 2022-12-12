Кривоножков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.02.1879
Дата смерти03.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1879
Рождение ребёнка
01.01.1911
Сын: Кривоножков Николай Иванович
Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
17.05.1912
Сын: Кривоножков Константин Иванович
Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
02.10.1913
Дочь: Светоносова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна
Военная служба
Между 1914 и 1916
Рождение ребёнка
15.01.1917
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
25.07.1919
Сын: Кривоножков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кривоножкова Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
12.02.1923
Дочь: Галина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мельник,продавец-в похозяйственных книгах за 1930,1937г
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ст. дворник, плотник, кузнец, ювелир, крестьянин,мельник,продавец д.Бор Суходольского с\сЛенского р-на Архангельской обл.(1930-1937) ,колхозник д.Бор колхоз им.Калинина(1946-1960)
Образование
Неизвестно
3 класса
Смерть
03.01.1961
Причина смерти: туберкулез легких,старческие изменения
Похороны
Неизвестно