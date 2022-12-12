деревня Ошлапье, деревня Ошлапье, Ленский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Ошлапье

Ленский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Яренский уезд
12170Ошлапецкое (Ошлапецкий-Сретенский пог. ), с. каз.при рч. Икаихе.4484133740Церковь православная 1.
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Яренский уезд, Ленская волость
Ошлапецкое4415

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Яренский уезд, Ленская волость
1944. Ошланецкое, село бывшее государственное, при реке Вычегде, дворов 10, жителей 65, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Ленский район
105748Ошлапьедеревня61°57'с.ш.48°33'в.д.P-39-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Ленский муниципальный район, Урдомское городское поселение
11635157196д Ошлапьедеревня
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