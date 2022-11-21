Кривоножков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения25.07.1919
Дата смерти15.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1919
Работа или профессия
1939
фельдшер
Образование
1939
средне-специальное
Рождение ребёнка
02.11.1948
Сын: Кривоножков Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Лапицкая (Лапицкая) Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапицкая (Лапицкая) Людмила Ивановна
Работа или профессия
1961
главный инженер Хлебокомбината №2
Образование
1961
высшее
Смерть
15.02.1976
Причина смерти: грипп
Похороны
Неизвестно