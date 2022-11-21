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Кривоножков Владимир Иванович

Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.07.1919

Дата смерти

15.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1919

Отец: Кривоножков Иван Михайлович

Мать: Кривоножкова (Погодина) Анна Гавриловна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1939
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
фельдшер
Образование
1939
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
средне-специальное
Рождение ребёнка
02.11.1948

Сын: Кривоножков Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Лапицкая (Лапицкая) Людмила Ивановна

Териберка, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапицкая (Лапицкая) Людмила Ивановна

Териберка, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Работа или профессия
1961
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
главный инженер Хлебокомбината №2
Образование
1961
Москва, город федерального значения Москва
высшее
Смерть
15.02.1976
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: грипп
Похороны
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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