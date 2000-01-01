деревня Вошково, Запольская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Вошково

Запольская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян д. Вошково, Запольской волости, Лужского уезда об уменьшении выкупных платежей. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
О перечислении крестьянина д. Вошково, Запольской волости, Лужского уезда, И. Матвеева во Вшельскую волость. 1891 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выкупе четырех наделов земли крестьянином д. Вошково, Запольской волости, Лужского уезда, Л. Петровым. 1891–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
По прошению крестьян дер. Вошково Запольской волости Лужского уезда об отмене распоряжения земского начальника о продаже их имущества за неуплату недоимок - казенных и зе Показать все
Об отводе хуторского участка крестьянину К. Алексееву из надельной земли крестьян дер. Вошково Запольской волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков по части ок Показать все
Геодезические описания земельных участков, отмежеванных из дачи дер. Вашковой и пустоши Туловой владения гв. ротм. А. В. Пантелеева в надел крестьян дер. Вашковой Запольс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2499Вошково (Вашкова), д. вл.при колодцах.4724103929

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Вашково3Пантелеев7320

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Запольская волость
Вашково д.455 стан1465 участок24Новозапольское почтово-телеграфное отделение

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