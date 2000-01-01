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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьян д. Вошково, Запольской волости, Лужского уезда об уменьшении выкупных платежей. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
О перечислении крестьянина д. Вошково, Запольской волости, Лужского уезда, И. Матвеева во Вшельскую волость. 1891 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выкупе четырех наделов земли крестьянином д. Вошково, Запольской волости, Лужского уезда, Л. Петровым. 1891–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
По прошению крестьян дер. Вошково Запольской волости Лужского уезда об отмене распоряжения земского начальника о продаже их имущества за неуплату недоимок - казенных и зе Показать все
Об отводе хуторского участка крестьянину К. Алексееву из надельной земли крестьян дер. Вошково Запольской волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков по части ок Показать все
Геодезические описания земельных участков, отмежеванных из дачи дер. Вашковой и пустоши Туловой владения гв. ротм. А. В. Пантелеева в надел крестьян дер. Вашковой Запольс Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2499Вошково (Вашкова), д. вл.при колодцах.4724103929
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Вашково3Пантелеев73—20
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Вашково д.455 стан1465 участок24Новозапольское почтово-телеграфное отделение