Светоносова (Кривоножкова) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.10.1913
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1913
Рождение ребёнка
06.07.1940
Сын: Светоносов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Светоносов Константин Андреевич
Рождение ребёнка
10.06.1947
Рождение ребёнка
23.06.1949
Рождение ребёнка
08.04.1952
Образование
Неизвестно
2-3 класса
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985