Светоносова (Кривоножкова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светоносова (Кривоножкова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

02.10.1913

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1913

Отец: Кривоножков Иван Михайлович

Мать: Кривоножкова Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1940

Сын: Светоносов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Светоносов Константин Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светоносов Константин Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светоносов Константин Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Светоносов Константин Андреевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Образование
Неизвестно
2-3 класса
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светоносов Константин Андреевич

Смерть
1985
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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