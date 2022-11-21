Кривоножков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1911
Дата смерти01.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
токарь, автослесарь на Алтайском тракторном заводе
Рождение ребёнка
16.04.1948
Рождение ребёнка
11.01.1953
Рождение ребёнка
12.05.1954
Смерть
01.04.1982