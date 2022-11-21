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Кривоножков Николай Иванович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.01.1911

Дата смерти

01.04.1982

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1911

Отец: Кривоножков Иван Михайлович

Мать: Кривоножкова (Погодина) Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
токарь, автослесарь на Алтайском тракторном заводе
Рождение ребёнка
16.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривоножкова (Траченко) Марфа Фроловна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривоножкова (Траченко) Марфа Фроловна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривоножкова (Траченко) Марфа Фроловна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Смерть
01.04.1982
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

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