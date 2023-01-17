Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

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Место рождения

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Погодин Кирилл Гаврилович

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1888

Сын: Погодин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1890

Дочь: Кривоножкова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1897

Сын: Погодин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1899

Дочь: Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Крещение 30 мая 1899 г., восприемники-д.Большие Льзи крестьянская дочь Фавста Мокиева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погодин Гавриил Семенович

Смерть
Неизвестно
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