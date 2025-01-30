Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Автор
НЛ
Ластовская Н.

женский, родилась 1862, Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область

умерла Неизвестно

Супруги
Погодин Гавриил Семенович08.07.1858 г.р.
Дети
(Погодина) Александра Гавриловна27.05.1883 г.р.
Погодин Кирилл Гаврилович14.02.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Работа или профессия
Неизвестно

крестьянка

Бракосочетание
20.01.1882

Муж: Погодин Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
27.05.1883

Дочь: (Погодина) Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Погодин Кирилл Гаврилович

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

д.Вошково Запольской волости Лужского уезда Санкт-Петербургской губ.

Рождение ребёнка
23.05.1888

Сын: Погодин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
17.11.1890

Дочь: Кривоножкова (Погодина) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: (Погодина) Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
16.01.1897

Сын: Погодин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
21.05.1899

Дочь: (Погодина) Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

| Крещение 30 мая 1899 г., | | восприемники-д.Большие Льзи крестьянская дочь Фавста Мокиева

Смерть
Неизвестно

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