Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна
женский, родилась 1862, Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
умерла Неизвестно
Супруги
Погодин Гавриил Семенович08.07.1858 г.р.
Дети
(Погодина) Александра Гавриловна27.05.1883 г.р.
Погодин Кирилл Гаврилович14.02.1886 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1882
Рождение ребёнка
27.05.1883
Дочь: (Погодина) Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
14.02.1886
Сын: Погодин Кирилл Гаврилович
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
д.Вошково Запольской волости Лужского уезда Санкт-Петербургской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1888
Сын: Погодин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
17.11.1890
Дочь: Кривоножкова (Погодина) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: (Погодина) Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
16.01.1897
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
21.05.1899
Дочь: (Погодина) Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Смерть
Неизвестно