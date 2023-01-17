Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1886
Сын: Погодин Кирилл Гаврилович
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
23.05.1888
Сын: Погодин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
17.11.1890
Дочь: Кривоножкова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
16.01.1897
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Рождение ребёнка
21.05.1899
Дочь: Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Погодин Гавриил Семенович
Крещение 30 мая 1899 г., восприемники-д.Большие Льзи крестьянская дочь Фавста Мокиева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно