Погодин Гавриил Семенович
Место рождения
Дата рождения08.07.1858
Дата смерти27.08.1899
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1858
Отец: Погодин Семен Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1886
Сын: Погодин Кирилл Гаврилович
Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1888
Сын: Погодин Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1890
Дочь: Кривоножкова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1893
Дочь: Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
16.01.1897
Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1899
Дочь: Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна
Крещение 30 мая 1899 г., восприемники-д.Большие Льзи крестьянская дочь Фавста Мокиева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1899
Причина смерти: от рана(или рака)
Похороны
Неизвестно
Заполье, Плюсский муниципальный район, Псковская область