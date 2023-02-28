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Погодин Гавриил Семенович

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Место рождения

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

Дата рождения

08.07.1858

Дата смерти

27.08.1899

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1858

Отец: Погодин Семен Иванович

Мать: Погодина Акилина Федоровна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1886

Сын: Погодин Кирилл Гаврилович

Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1888

Сын: Погодин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1890

Дочь: Кривоножкова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1897

Сын: Погодин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
21.05.1899

Дочь: Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Крещение 30 мая 1899 г., восприемники-д.Большие Льзи крестьянская дочь Фавста Мокиева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Смерть
27.08.1899
Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Причина смерти: от рана(или рака)
Похороны
Неизвестно
Заполье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
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