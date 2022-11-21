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Погодин Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Погодина) Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна

Бракосочетание
07.02.1843

Жена: Погодина Акилина Федоровна

Заполье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1847

Дочь: (Погодина) Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
11 ноября 1847 г.-крещение
Рождение ребёнка
19.01.1850

Дочь: (Погодина) Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
22 января 1850 г. -крещение
Рождение ребёнка
27.01.1852

Сын: Погодин Семен Семенович

Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1858

Сын: Погодин Гавриил Семенович

Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Смерть
Неизвестно

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