Погодин Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Погодина) Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна
Бракосочетание
07.02.1843
Заполье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1847
Дочь: (Погодина) Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна
11 ноября 1847 г.-крещение
Рождение ребёнка
19.01.1850
Дочь: (Погодина) Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна
22 января 1850 г. -крещение
Рождение ребёнка
27.01.1852
Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
08.07.1858
Сын: Погодин Гавриил Семенович
Мать ребёнка: Погодина Акилина Федоровна
Смерть
Неизвестно