(Погодина) Мария Гаврииловна 21.05.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

(Погодина) Мария Гаврииловна

Автор
НЛ
Ластовская Н.

женский, родилась 21.05.1899, Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

умерла Неизвестно

Отец
Погодин Гавриил Семенович08.07.1858 г.р.
Мать
Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна1862 г.р.
Супруги
Баракин Александр Михайлович1892 г.р.
Дети
Баракин Николай Александрович20.11.1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1899

Отец: Погодин Гавриил Семенович

Мать: Погодина Евдокия (Авдотья) Ивановна

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд

| Крещение 30 мая 1899 г., | | восприемники-д.Большие Льзи крестьянская дочь Фавста Мокиева

Бракосочетание
12.02.1916

Муж: Баракин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
20.11.1916

Сын: Баракин Николай Александрович

Отец ребёнка: Баракин Александр Михайлович

г. Петроград

Смерть
Неизвестно

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