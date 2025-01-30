(Погодина) Мария Гаврииловна
женский, родилась 21.05.1899, Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
умерла Неизвестно
ОтецПогодин Гавриил Семенович08.07.1858 г.р.
МатьПогодина Евдокия (Авдотья) Ивановна1862 г.р.
Супруги
Баракин Александр Михайлович1892 г.р.
Дети
Баракин Николай Александрович20.11.1916 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1899
Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Бракосочетание
12.02.1916
Рождение ребёнка
20.11.1916
Сын: Баракин Николай Александрович
Отец ребёнка: Баракин Александр Михайлович
г. Петроград
Смерть
Неизвестно
| Крещение 30 мая 1899 г., | | восприемники-д.Большие Льзи крестьянская дочь Фавста Мокиева