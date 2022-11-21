Погодина Акилина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Погодина) Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Погодин Семен Иванович
Бракосочетание
07.02.1843
Заполье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1847
Дочь: (Погодина) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Погодин Семен Иванович
11 ноября 1847 г.-крещение
Рождение ребёнка
19.01.1850
Дочь: (Погодина) Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Погодин Семен Иванович
22 января 1850 г. -крещение
Рождение ребёнка
27.01.1852
Отец ребёнка: Погодин Семен Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1858
Сын: Погодин Гавриил Семенович
Отец ребёнка: Погодин Семен Иванович
Смерть
Неизвестно