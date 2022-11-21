(Погодина) Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Погодина) Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погодин Семен Иванович

Мать: Погодина Акилина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокий Юдинович

Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Фавста Мокиевна

Отец ребёнка: Мокий Юдинович

Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1885

Дочь: Матрона Мокиевна

Отец ребёнка: Мокий Юдинович

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.05.1885

Сын: Идидор Мокиевич

Отец ребёнка: Мокий Юдинович

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1897

Сын: Иван Мокиевич

Отец ребёнка: Мокий Юдинович

Большие Льзи, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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