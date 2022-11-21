(Погодина) Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погодин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокий Юдинович
Рождение ребёнка
01.02.1881
Дочь: Фавста Мокиевна
Отец ребёнка: Мокий Юдинович
Вошково, Запольская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1885
Дочь: Матрона Мокиевна
Отец ребёнка: Мокий Юдинович
Рождение ребёнка
14.05.1885
Сын: Идидор Мокиевич
Отец ребёнка: Мокий Юдинович
Рождение ребёнка
07.04.1897
Сын: Иван Мокиевич
Отец ребёнка: Мокий Юдинович
Смерть
Неизвестно