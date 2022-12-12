Корнеев Семён
Место рожденияОренбургская обл., Бугурусланский р-н, с.Мочегай
Дата рождения15.02.1887
Дата смерти17.05.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1887
Отец: Корнеев Василий
Мать: Корнеева Агафья
Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с.Мочегай
Рождение ребёнка
15.03.1907
Сын: Корнеев Алексей
Мать ребёнка: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
?.01.1911
Сын: Корнеев Афанасий
Мать ребёнка: Корнеева Наталья
Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: Павлова Анисия
Мать ребёнка: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
13.07.1916
Сын: Корнеев Павел
Мать ребёнка: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
09.11.1918
Сын: Корнеев Павел
Мать ребёнка: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Корнеева Анастасия
Мать ребёнка: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубова Вера
Мать ребёнка: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зурбашова Антонина
Мать ребёнка: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борцова Анна
Мать ребёнка: Корнеева Наталья
Смерть
17.05.1964