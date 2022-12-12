Корнеев Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Семён

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Место рождения

Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с.Мочегай

Дата рождения

15.02.1887

Дата смерти

17.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1887

Отец: Корнеев Василий

Мать: Корнеева Агафья

Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с.Мочегай
Рождение ребёнка
15.03.1907

Сын: Корнеев Алексей

Мать ребёнка: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
?.01.1911

Сын: Корнеев Афанасий

Мать ребёнка: Корнеева Наталья

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: Павлова Анисия

Мать ребёнка: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
13.07.1916

Сын: Корнеев Павел

Мать ребёнка: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
09.11.1918

Сын: Корнеев Павел

Мать ребёнка: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Корнеева Анастасия

Мать ребёнка: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубова Вера

Мать ребёнка: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зурбашова Антонина

Мать ребёнка: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борцова Анна

Мать ребёнка: Корнеева Наталья

Смерть
17.05.1964
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