Корнеев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1858
Отец: Корнеев Поликарп
Мать: Корнеева ?
Рождение ребёнка
15.02.1887
Сын: Корнеев Семён
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с.Мочегай
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Корнеев Иван
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Рождение ребёнка
?.11.1895
Сын: Корнеев Дмитрий
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Рождение ребёнка
Около ?.01.1897
Сын: Корнеев Степан
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Рождение ребёнка
?.09.1898
Дочь: Котова Ксения
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Рождение ребёнка
?.10.1899
Сын: Корнеев Филипп
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Фёдор
Мать ребёнка: Корнеева Агафья
Смерть
Неизвестно