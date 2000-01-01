Корнеева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1887
Сын: Корнеев Семён
Отец ребёнка: Корнеев Василий
Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с.Мочегай
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Корнеев Иван
Отец ребёнка: Корнеев Василий
Рождение ребёнка
?.11.1895
Сын: Корнеев Дмитрий
Отец ребёнка: Корнеев Василий
Рождение ребёнка
Около ?.01.1897
Сын: Корнеев Степан
Отец ребёнка: Корнеев Василий
Рождение ребёнка
?.09.1898
Дочь: Котова Ксения
Отец ребёнка: Корнеев Василий
Рождение ребёнка
?.10.1899
Сын: Корнеев Филипп
Отец ребёнка: Корнеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнеев Фёдор
Отец ребёнка: Корнеев Василий
Смерть
Неизвестно