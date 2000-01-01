Корнеева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1887

Сын: Корнеев Семён

Отец ребёнка: Корнеев Василий

Оренбургская обл., Бугурусланский р-н, с.Мочегай
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Корнеев Иван

Отец ребёнка: Корнеев Василий

Рождение ребёнка
?.11.1895

Сын: Корнеев Дмитрий

Отец ребёнка: Корнеев Василий

Рождение ребёнка
Около ?.01.1897

Сын: Корнеев Степан

Отец ребёнка: Корнеев Василий

Рождение ребёнка
?.09.1898

Дочь: Котова Ксения

Отец ребёнка: Корнеев Василий

Рождение ребёнка
?.10.1899

Сын: Корнеев Филипп

Отец ребёнка: Корнеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнеев Фёдор

Отец ребёнка: Корнеев Василий

Смерть
Неизвестно
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