Зурбашова (Корнеева) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корнеев Семён
Мать: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
13.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зурбашов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зурбашов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зурбашов Александр
Смерть
Неизвестно