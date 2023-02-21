Корнеев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1916
Отец: Корнеев Семён
Мать: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серёгина Раиса
Мать ребёнка: Корнеева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Татьяна
Смерть
Неизвестно