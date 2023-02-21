Корнеев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1916

Отец: Корнеев Семён

Мать: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серёгина Раиса

Мать ребёнка: Корнеева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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