Корнеев Афанасий
Место рождения
Дата рождения?.01.1911
Дата смерти02.12.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1911
Отец: Корнеев Семён
Мать: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
25.11.1933
Дочь: Дорофеева Клавдия
Мать ребёнка: Корнеева Прасковья
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Баранцева Наталья
Мать ребёнка: Корнеева Прасковья
Рождение ребёнка
1939
Сын: Корнеев Михаил
Мать ребёнка: Корнеева Прасковья
Рождение ребёнка
12.08.1942
Сын: Корнеев Александр
Мать ребёнка: Корнеева Прасковья
Рождение ребёнка
27.06.1949
Рождение ребёнка
02.01.1952
Рождение ребёнка
30.10.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Прасковья
Смерть
02.12.1962