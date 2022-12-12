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Корнеев Афанасий

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Место рождения

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

?.01.1911

Дата смерти

02.12.1962

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

1933 г.р.
1937 г.р.
1939 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1911

Отец: Корнеев Семён

Мать: Корнеева Наталья

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.11.1933

Дочь: Дорофеева Клавдия

Мать ребёнка: Корнеева Прасковья

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Баранцева Наталья

Мать ребёнка: Корнеева Прасковья

Рождение ребёнка
1939

Сын: Корнеев Михаил

Мать ребёнка: Корнеева Прасковья

Рождение ребёнка
12.08.1942

Сын: Корнеев Александр

Мать ребёнка: Корнеева Прасковья

Рождение ребёнка
27.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Прасковья

Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Прасковья

Рождение ребёнка
30.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Прасковья

Смерть
02.12.1962
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